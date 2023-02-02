Усиление сотрудничества Китая с РФ представляет угрозу не только Азии, но и Европе, — Столтенберг

«Тот факт, что Россия и Китай сближаются, а также значительные инвестиции Китая и новые передовые военные возможности лишь подчеркивают, что Китай представляет угрозу, создает вызов также для союзников по НАТО», — сказал Столтенберг.

По его словам, Китай все больше инвестирует в ядерное оружие и ракеты дальнего радиуса действия, не обеспечивая прозрачность и не участвуя в содержательном диалоге по контролю за ядерным вооружением.

Джерело: https://t.me/u_now/84565

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