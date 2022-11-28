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Усиливаются протесты в Китае: протестующие кричат "Долой коммунистическую партию! Долой Си Цзиньпина!"

Усиливаются протесты в Китае: протестующие кричат Долой коммунистическую партию! Долой Си Цзиньпина!

Усиливаются протесты в Китае: протестующие кричат "Долой коммунистическую партию! Долой Си Цзиньпина!"

В воскресенье вечером, на третий день протестов против строгих "ковидных" ограничений в Китае сотни демонстрантов столкнулись в Шанхае с полицией. Протестующие в воскресенье также вышли на улицы в Пекине, в городах Ухань и Чэнду, так же, как студенты многочисленных университетских городков по всему Китаю.

Волна гражданского неповиновения поднялась на фоне разочарования политикой "нулевого COVID", проводимой Си Цзиньпином. "Ковидные" ограничения также наносят тяжелый урон второй по величине экономике мира.

Триггером протестов стал пожар в четверг в многоэтажном жилом доме в городе Урумчи, столице региона Синьцзян. Предположительно, причиной смерти 10 человек во время пожара стали именно ограничения на передвижение во время локдауна.

#протесты #Китай

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6850

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