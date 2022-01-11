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Устанавливается причина пожар на территории Благовещенского собора

Устанавливается причина пожар на территории Благовещенского собора

Сегодня в 8:52 в службу 101 поступило сообщение о возгорании на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора на Благовещенской площади.

Горела хозяйственная постройка рядом с церковью. На место выехали 4 автоцистерны и 1 автолестница, сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области. Площадь пожара – около 60 кв. метров.

В 09:32 пожар был ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

Устанавливается причина пожар на территории Благовещенского собора

Устанавливается причина пожар на территории Благовещенского собора

Устанавливается причина пожар на территории Благовещенского собора

Устанавливается причина пожар на территории Благовещенского собора

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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