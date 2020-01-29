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Устроивший погром в храме, причастен к еще одному преступлению

Устроивший погром в храме, причастен к еще одному преступлению

Вчера, 28 января, в полицию поступила информация о том, что в храме Жен-Мироносиц неизвестный мужчина кричит и неадекватно себя ведет. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, на место происшествия выезжали патрульные и следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. В ходе отработки вызова было обнаружено 34-летнего гражданина, который болеет психическими расстройствами. Каретой скорой он был доставлен в один из лечебных учреждений города.

 

Во время осмотра сотрудники полиции установили, что мужчина повредил имущество храма, бил иконы, подсвечники, а также людей, которые там находились. Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

 

Как выяснилось, данный гражданин ранее уже попадал в поле зрения полиции. В октябре 2018 неподалеку таможенного поста «Гоптовка» он угрожал себя взорвать в автомобиле такси. Тогда по распоряжению руководства областного главка полиции в действие был введен специальный план «Гром». После переговоров правоохранителям удалось открыть машину и задержать мужчину. Никаких взрывчатых веществ или устройств при нем обнаружено не было. В пакете, где, якобы, находилась взрывчатка, полицейские обнаружили литературу на религиозную тематику. Учитывая психическое состояние правонарушителя, он был госпитализирован в специализированную психиатрическую больницу.

 

Следователи Дергачевского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. 25 января 2019 досудебное следствие по указанному уголовному производством было завершено, обвинительный акт направлен в суд, его рассмотрение пока продолжается. К главному фигуранту была применена ст. 94 (виды принудительных мер медицинского характера) Уголовного кодекса Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

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