Утром рашисты нанесли очередной ракетный удар по Запорожью и селам Запорожского района

Выпущено около 10 ракет С-300, сообщил глава ОВА Александр Старух.

В областном центре разрушены объекты инфраструктуры. Пока известно об одном пострадавшем, он госпитализирован.

Разрушения получил реабилитационный центр, где учились дети с особыми потребностями.

В результате обстрела сел Запорожского района вблизи города пострадавших нет. По предварительной информации, ракеты попали вне населенных пунктов.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/3762

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