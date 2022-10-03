Сегодня 08:46
Просмотров: 116
Утром рашисты нанесли очередной ракетный удар по Запорожью и селам Запорожского района
Выпущено около 10 ракет С-300, сообщил глава ОВА Александр Старух.
В областном центре разрушены объекты инфраструктуры. Пока известно об одном пострадавшем, он госпитализирован.
Разрушения получил реабилитационный центр, где учились дети с особыми потребностями.
В результате обстрела сел Запорожского района вблизи города пострадавших нет. По предварительной информации, ракеты попали вне населенных пунктов.
#Запорожье #обстрел #stoprussia
Джерело: https://t.me/infosprotyv/3762