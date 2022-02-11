Увага! Фейк!

У соцмережах поширюється неправдива інформація про нібито продаж пікапів Mitsubishi L200, наданих Державній прикордонній службі України як міжнародна технічна допомога від США.

Ця інформація – ніщо інакше, як фейк.

4 лютого Державна прикордонна служба офіційно повідомляла про передачу автомобілів від США.

Фотографії з цього заходу є у відкритому доступі. Будь-хто має можливість їх переглянути та завантажити.

Зазначимо, вся отримана прикордонниками техніка в наявності. Її розподіл до підрозділів відбуватиметься відповідно до домовленостей з міжнародними партнерами. Не може йти ніякої мови про її продаж.

Радимо людям уважно перевіряти оголошення при купівлі автомобілів, аби не стати жертвою шахраїв.

Не виключаємо і того, що це може бути чиєюсь брудною дезінформаційною кампанією.

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»