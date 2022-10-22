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Увага, фішинг: у Генштабі та СБУ попередили про спам-листи нібито від імені їхніх установ

Увага, фішинг: у Генштабі та СБУ попередили про спам-листи нібито від імені їхніх установ

Зловмисники роблять розсилку з адрес, які не мають жодного стосунку до ЗСУ та містять шкідливі файли – віруси і «трояни», зазначили у Генштабі.

Просимо всіх бути уважними та, щоб не допустити зараження комп’ютера (смартфону і т.і.), уважно читати електронну адресу відправника листа та перевіряти її достовірність.

Як додали в Службі безпеки, фейкові розсилки ймовірно є частиною спецоперацій російських спецслужб з розхитування інформаційного та кіберпростору України.

У разі отримання таких листів, не переходьте та не завантажуйте будь-які програми. А якщо таке сталося – перевстановіть операційну систему вашого комп'ютера та повідомте про це СБУ за телефоном: 0 800 501 482 та на електронну пошту: callcenter@ssu.gov.ua

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/85027

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