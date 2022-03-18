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Увага: небезпечні SMS про грошові надходження

Увага: небезпечні SMS про грошові надходження

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про черговий різновид інтернет-шахрайств: SMS-розсилання на телефон із повідомленням про нарахування грошей.

Українцям почало надходити повідомлення на телефон із текстом: «Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…» і далі йде посилання.

⚠️У жодному разі не переходьте за цим посиланням! Є великий ризик того, що ваш телефон буде зламано.  

✅ Будьте уважні! Якщо ви замовляли послугу отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн через застосунок «Дія», очікуйте сповіщення про нарахування грошей у застосунку того банку, клієнтом якого ви є.

❗️ Нагадаємо, що сповіщення про нарахування грошей не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію.

✅ Не переходьте за будь-якими сумнівними посиланнями, не перевіривши їх. Завжди краще зателефонувати на гарячу лінію тієї установи, від якої ви отримали повідомлення, та перевірити справжність отриманого сповіщення. 

У разі отримання подібних повідомлень – повідомляйте Урядову команду реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка працює при Держспецзв’язку https://cert.gov.ua/contact-us

Агентство Телевидения Новости

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