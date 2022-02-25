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Увага! Проти українців почалася фішингова атака!
Проти українців почалася фішингова атака! На електронні адреси громадян надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру. Не виключено розсилки подібних повідомлень в месенджери. Ворожі сили мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації!
В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ ВІДКРИВАЙТЕ ВМІСТ ТАКИХ ЛИСТІВ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ!!!
Пам'ятайте про кібергігієну!
Бережіть свої життя та Україну!
Зупинимо #інфотерор
Источник: facebook.com / Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України
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