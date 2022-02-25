Увага! Проти українців почалася фішингова атака!

Проти українців почалася фішингова атака! На електронні адреси громадян надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру. Не виключено розсилки подібних повідомлень в месенджери. Ворожі сили мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації!

В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ ВІДКРИВАЙТЕ ВМІСТ ТАКИХ ЛИСТІВ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ!!!

Пам'ятайте про кібергігієну!

Бережіть свої життя та Україну!

Зупинимо #інфотерор

Источник: facebook.com / Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України

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