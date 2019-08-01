Увага! Від імені ДФС відбувається спам-розсилка вірусних файлів

Протягом останніх днів зафіксовано зростання кількості звернень платників податків щодо отримання електронних листів від імені Державної фіскальної служби України про наявність податкового боргу, вчинення адміністративного порушення, порушення податкового законодавства тощо. Такі листи містять вкладення, відкриття яких призводить до завантаження вірусного файлу.

З огляду на це повідомляємо, що відправка спам-повідомлень відбувається з електронних скриньок, які не мають жодного відношення до Державної фіскальної служби України.

Звертаємося до платників з проханням уважно читати електронну адресу відправника листа та перевіряти її достовірність.

Для листування та обміну інформацією з органами державної влади, юридичними чи фізичними особами, організаціями іноземних держав та іншими підприємствами Державна фіскальна служба України використовує виключно електронні поштові скриньки, зареєстровані на поштовому сервері в домені sfs.gov.ua.

Источник: sfs.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»