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УВАГА! Ворожі пастки на дорозі (ВІДЕО)

УВАГА! Ворожі пастки на дорозі (ВІДЕО)

Ворог продовжує вдосконалювати підступні методи мінування.

На різних ділянках фронту на Сумщині прикордонники прикордонної комендатури швидкого реагування 5 прикордонного загону дедалі частіше виявляють вибухонебезпечні предмети, замасковані під звичайні речі цивільного побуту – вологі серветки, пакунки, коробки та інші, на перший погляд, безпечні предмети.

Такі пастки розраховані на неуважність і становлять смертельну загрозу як для військовослужбовців, так і для мирного населення.

Завдяки пильності, професіоналізму та бойовому досвіду, прикордонники своєчасно виявляють небезпеку й запобігають трагічним наслідкам.

Нагадуємо: у районах бойових дій та на деокупованих територіях не торкайтеся підозрілих предметів і негайно повідомляйте про них відповідні служби.

Пильність рятує життя.

Доєднуйся до команди оборонців, заповнюй анкету:https://anketa-rec.dpsu.gov.ua/ або телефонуй: (067) 365-71-35; (097) 189-10-95; (095) 780-29-04; (095) 580-67-26.

ПРИКОРДОННИК – це престиж, стабільність та відповідальність!

Джерело: dpsu.gov.ua

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