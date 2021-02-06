Уволенный харьковский топ-чиновник хочет вернуться на должность и получить деньги за "простой"

Бывший заместитель директора департамента капитального строительства Харьковской облгосадминистрации Владимир Норчак хочет восстановиться в должности и получить зарплату за "простой". Об этом сообщает KHARKIV Today со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Владимира Норчака уволили с должности в конце ноября 2020 года, но экс-чиновник обратился в Харьковский окружной административный суд с требованием отменить соответствующий указ, восстановить его в должности и выплатить заработок за время "вынужденного прогула" за период с 24 ноября по день вынесения судебного решения.

В суде представитель бывшего чиновника попросил истребовать из департамента капстроительства сведения о размере зарплатыНорчака за два последних месяца работы, с учетом выплат на день увольнения и других причитающихся сумм, в частности, за неиспользованный отпуск и выходное пособие. Суд истребовал эти документы, а также сведения о вакантных должностях в департаменте капстроительства по состоянию на 1 сентября и 23 ноября 2020 года.

В пресс-службе Харьковского окружного административного суда сообщили, что судебное заседание состоялось 4 февраля, подготовительное производство завершили и назначили рассмотрение дела на 18 февраля.

Напомним, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Харьковской облгосадминистрации может снова возглавить Сергей Магдысюк. Он подал декларацию кандидата на должность, она доступна на сайте НАПК.

Магдысюк возглавлял этот департамент до июня 2020 года, потом его уволили.

Источник: sq.com.ua

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