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Уволили за русский язык: студенты пожаловались на преподавателя ХНУ им. Каразина

Уволили за русский язык: студенты пожаловались на преподавателя ХНУ им. Каразина

Недавно в сети появилось видео записи занятия студентов 5 курса медицинского факультета ХНУ им. Каразина. На просьбу студентки Маргариты Федоренко читать лекцию на государственном языке преподаватель отказался, аргументируя, что ему «так удобнее».

Девушка написала, что ей начали угрожать. На видео слышны угрозы ставших на защиту преподавателя: «если ты еще раз настучишь на этого человека в деканат, у тебя будут проблемы»; «если ты не понимаешь, что такое межличностные отношения, и то, что нужно идти на компромисс…»; «Слушай, по поводу закона: сегодня можно найти десять штук, за которые тебя могут привлечь».

Пресс-служба университета сообщила, что этот преподаватель больше не работает в вузе. Также в университете призвали студентов не молчать и жаловаться на подобные нарушения.

Источник: https://t.me/u_now/47767?single

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