Увольняется чиновник харьковского облздрава, который отправлял журналистку измерять рулеткой кислородные трассы

Заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук подал декларацию перед увольнением.

Декларация опубликована в Едином государственном реестре 6 августа 2021 года.

Бондарчук задекларировал 2 квартиры, а в собственности его жены – недостроенный дом, земельный участок, нежилые помещения и автомобиль Toyota RAV-4. В этом году – вплоть до 2 августа – Бондарчук заработал в облздраве 244 тыс. грн.

Напомним, Геннадий Бондарчук руководил харьковским облздравом практически весь наиболее тяжелый период пандемии COVID-19. Он стал исполнять обязанности директора этого департамента, когда на больничный после месяца работы ушел Вадим Иванников. Иванников находился на больничном в несколько раз дольше, чем работал на своей должности в облздраве, а после выхода – в августе 2020-го – уволился.

Исполнять обязанности руководителя облздрава Бондарчук прекратил в марте 2021-го. Незадолго до этого он “прославился” предложением журналистке измерить рулеткой длину кислородных трас в железнодорожных больницах Харькова. А также зимой 2020/2021 долго отрицал факт нехватки мест с кислородом в больницах области.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

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