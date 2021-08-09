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Увольняется чиновник харьковского облздрава, который отправлял журналистку измерять рулеткой кислородные трассы

Увольняется чиновник харьковского облздрава, который отправлял журналистку измерять рулеткой кислородные трассы

Заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук подал декларацию перед увольнением.

Декларация опубликована в Едином государственном реестре 6 августа 2021 года.

Бондарчук задекларировал 2 квартиры, а в собственности его жены – недостроенный дом, земельный участок, нежилые помещения и автомобиль Toyota RAV-4. В этом году – вплоть до 2 августа – Бондарчук заработал в облздраве 244 тыс. грн.

Напомним, Геннадий Бондарчук руководил харьковским облздравом практически весь наиболее тяжелый период пандемии COVID-19. Он стал исполнять обязанности директора этого департамента, когда на больничный после месяца работы ушел Вадим Иванников. Иванников находился на больничном в несколько раз дольше, чем работал на своей должности в облздраве, а после выхода – в августе 2020-го – уволился.

Исполнять обязанности руководителя облздрава Бондарчук прекратил в марте 2021-го. Незадолго до этого он “прославился” предложением журналистке измерить рулеткой длину кислородных трас в железнодорожных больницах Харькова. А также зимой 2020/2021 долго отрицал факт нехватки мест с кислородом в больницах области.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

Новости портала «Весь Харьков»

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