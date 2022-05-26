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з 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею

з 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею

До уваги пасажирів: з 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею. З першого дня літа пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до наступних міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними: скористатись можливістю безкоштовного проїзду в поїздах 2-го класу TLK та IC можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого, та належать до наступних груп:

- діти до 18 років;

- жінки;

- чоловіки старше 60 років;

- чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

Посадка в поїзди - по заздалегідь отриманих в касі безкоштовних квитках, які видаються за умови пред'явлення закордонного паспорта громадянина України або проїздного документа від Укрзалізниці на поїзд до Польщі або Повідомлення про присвоєння номеру PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу.

Громадянам з інвалідністю також треба пред'явити документи, що підтверджують їх інвалідність (українські - також підходять).

Нагадаємо, нещодавно Укрзалізниця скоротила тривалість рейсу з Варшави та змінила графік відправлення з Хелма для більш зручної пересадки.

Источник: https://t.me/UkrzalInfo/2516

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