З 2 листопада «червоний» рівень епіднебезпеки буде діяти у 112 адміністративних одиницях

До «червоного» рівня епідемічної небезпеки з 2 листопада буде віднесено 112 адміністративних одиниць, тоді як наразі він діє у 100 містах і районних центрах. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань ТЕБ та НС на своєму засіданні 30 жовтня.

Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу за результатами засідання комісії.

«До «червоного» рівня епідемічної небезпеки віднесено 112 адміністративних одиниць з 20 регіонів України. Усі - через перевищення показника захворюваності за останні 14 днів у 320 осіб на 100 тисяч населення. За останній тиждень до «червоного» рівня епідемічної небезпеки потрапили ще 2 обласні центри - місто Житомир та місто Ужгород, із рівнем захворюваності у 368 та 423 особи на 100 тисяч населення відповідно», - зазначив очільник МОЗ.

Натомість міста Тернопіль і Сєвєродонецьк перейшли із «червоного» на «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки.

«Місто Тернопіль - це приклад того, як дотримання встановлених обмежень і контроль за їхнім дотриманням місцевою владою, дозволили перейти із «червоного» до «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки», - додав Міністр.

Загалом до «червоного» рівня потрапляють 11 обласних центрів: Житомир, Івано-Франківськ, Чернівці, Рівне, Хмельницький, Чернігів, Харків, Ужгород, Миколаїв, Полтава та Суми.

«Помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки з наступного тижня діятиме у 489 адміністративних одиницях, що на 52 більше, ніж на поточному тижні. Зокрема, у 13 обласних центрах: Вінниці, Луцьку, Тернополі, Львові, Дніпрі, Краматорську, Запоріжжі, Кропивницькому, Сєвєродонецьку, Одесі, Херсоні, Черкасах та у Києві.

До «жовтого» рівня епідемічної небезпеки потрапили 14 адміністративних одиниць, що на 39 менше, ніж за рішенням комісії від 23 жовтня.

В цілому по країні до базового «зеленого» рівня епідемічної небезпеки віднесено всього 2 адміністративні одиниці - це Горностаївський та Скадовський райони Херсонської області.

Обмеження «червоного» рівня встановлюються із залученням керівників органів місцевого самоврядування.

Детальніше - у нашій інфографіці.

Засідання Центральної комісії ТЕБ та НС проводитись щотижня. За результатами аналізу ситуації в регіонах визначатються рівні розповсюдження коронавірусу. Епідемічні показники на рівні районів та міст обласного значення за посиланням.

Ознайомитися з оновленим поділом регіонів за рівнями епіднебезпеки та запровадженими обмеженнями можна на офіційних сайтах Кабінету Міністрів та МОЗ.

Нагадаємо, Уряд 13 жовтня прийняв зміни до умов адаптивного карантину, зокрема в національні індикатори визначення рівня карантинних обмежень.

Источник: moz.gov.ua

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