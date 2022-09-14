Washington Post пише, що згідно з даними розвідки США, з 2014 року росія таємно направила щонайменше 300 мільйонів доларів іноземним політичним партіям і кандидатам у більш ніж два десятки країн, намагаючись впливати там на хід подій та формування проросійського лобі.

https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/09/13/united-states-russia-political-campaign/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=telegram

Згідно з оглядом, який адміністрація Байдена замовила розвідці цього літа, москва планувала витратити сотні мільйонів доларів в рамках своєї таємної кампанії з послаблення демократичних систем і просування політичних сил, які вважалися такими, що відповідають інтересам кремля.

Думаю, слід почекати пару днів і ми дізнаємося про які саме країни йдеться.

Джерело: https://t.me/blacklampa/7095

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