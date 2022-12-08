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З 24 лютого росія знищила 38 тисяч житлових будинків в Україні

Також росіяни знищили 2 719 навчальних і понад 1 250 медичних закладів, повідомив під час брифінгу член комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Веніславський:

- Органи державної влади України документують кожен факт злочинного обстрілу мирного населення росією. У нас є повна база про всіх встановлених постраждалих. Ця інформація буде використана в майбутніх судових позовах проти терористів.

Нагадаємо, окупанти масово зносять (https://t.me/spravdi/21981) багатоповерхівки у Маріуполі, аби сховати сліди своїх воєнних злочинів.

З 24 лютого росія знищила 38 тисяч житлових будинків в Україні

З 24 лютого росія знищила 38 тисяч житлових будинків в Україні

Джерело: https://t.me/spravdi/22159

Новости портала «Весь Харьков»

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