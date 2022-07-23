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З активів рф та білорусі в Україні поліція вилучила продукції на 1,6 мільярда

З активів рф та білорусі в Україні поліція вилучила продукції на 1,6 мільярда

У рамках системної роботи з установлення активів країн-агресорів рф і білорусі та афілійованих осіб правоохоронці арештували і вилучили продукції на 1,6 мільярда гривень.

Про це у Телеграмі поінформувала пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, передає Укрінформ.

«Загалом, станом на 22 липня 2022 року підрозділами кримінальної поліції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції в рамках кримінальних проваджень відпрацьовано 291 субʼєкт господарської діяльності, за результатами чого арештовано та вилучено: продукції на суму 1,6 млрд грн; корпоративні права на понад 10,5 млрд грн; нерухоме та рухоме майно на суму 156 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на території Хмельницької області оперативники вилучили три авіадвигуни, власником яких є російська вантажна авіакомпанія. За інформацією НПУ, вони використовувалися для обслуговування повітряних суден АН-124 «Руслан», за допомогою яких рф транспортує військову техніку та обладнання для проведення бойових дій на території України. Загальна вартість вилученого - 432 млн гривень.

В Одесі правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків на більш як мільярд гривень. «До злочинної оборудки причетні громадяни російської федерації - засновники трьох окремих місцевих підприємств. Фігуранти справи проводили між своїми компаніями фіктивні товарні операції з торгівлею зерном, кормами для тварин та виробництвом борошна. На корпоративні права, рахунки, майно засновників та підконтрольних підприємств накладено арешт», - зазначили у поліції.

Також за результатами роботи правоохоронців суд наклав арешт на корпоративні права підприємства, засновником якого є білоруський завод з виготовлення вимірювальних приладів, у розмірі 100% статутного капіталу.

Під час обшуків вилучили продукції на 30 мільйонів гривень. Арештовані активи вартістю більше 82 млн грн передано до АРМА.

Як повідомляв Укрінформ, 14 червня у поліції поінформували, що на майно і корпоративні права бізнесменів рф на суму майже 30 млн грн накладено арешт.

Джерело: ukrinform.ua

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