З актора Кевіна Спейсі зняли обвинувачення у сексуальних домаганнях

З американського актора Кевіна Спейсі зняли обвинувачення у сексуальних домаганнях. Про це повідомляє прокуратура.

Спейсі звинувачували в непристойній поведінці. У 2016 році він нібито домагався до 18-річного працівника бару.

Прокурори відкликали обвинувачення після того, як потерпілий відмовився давати свідчення щодо свого телефону, який він нібито загубив. Захист Спейсі наполягав, що гаджет містив докази невинуватості актора.

Офіс прокурора Кейп-енд-Айленд вказує, що «відсутність скарги свідка» змусила їх відмовитися від справи.

Це не єдине звинувачення у домаганнях проти Кевіна Спейсі, однак лише воно стало причиною для кримінального провадження.

Спейсі став причиною великого скандалу в американській кіноіндустрії в жовтні 2017 року. Тоді актор Ентоні Репп в інтерв’ю порталу BuzzFeed звинуватив його в сексуальних домаганнях. За словами Реппа, інцидент стався в 1986 році, коли йому було 14 років після вечірки вдома у Спейсі. Сам Спейсі спочатку заявив, що не пам’ятає такого випадку, а потім зізнався, що він – гей.

Після цього ще близько 30 чоловіків заявили, що актор до них приставав, а сам Спейсі добровільно був поміщений в лікарню, щоб пройти курс психологічної допомоги і лікування від алкоголізму. Netflix після звинувачень на адресу Спейсі «вбив» його персонажа в телесеріалі «Картковий будиночок» і закрив телешоу. Останній фільм Спейсі, Billionaire Boys Club, який він зняв ще до звинувачень в сексуальному насильстві, провалився в прокаті.

Источник: radiosvoboda.org

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