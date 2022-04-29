З цього тижня сподівання на нашу перемогу перетворилося на впевненість

З цього тижня моє сподівання на нашу перемогу - бо ми ж класні - перетворилося на впевненість.

Бо так виглядає за об'єктивними чинниками.

Фактично, ключові питання постачання в нашій війні бере на себе цивілізований світ. Зброя? Нате. Паливо? Нате. Санкції на РФ - ех, нате. Гроші? Маєте п'ять своїх річних бюджетів на оборону тільки в одному пакеті допомоги.

Ми вже можемо не боятися, що залишимося без грошей, без набоїв, без припасів. Принаймні, стратегічно - звісно, що все це не з'явиться відразу на усіх позиціях, як в ком'ютерній грі.

Але від нас зараз потрібно лише одне, хай і найголовніше - воювати. Стримати російський наступ, переозброїтися та звільнити нашу землю.

Результатом цього конфлікту стане демілітарізація, але не України, а Росії. Світ вже меншого не прийме. Від "давайте якось приведемо хулігана до тями" він вже перейшов до "давайте зробимо хуліганові ноги, як у фламінго, колінами назад". Ті, хто приймають стратегічні рішення, вже зрозуміли: Росія - сутнісний агресор, її мало просто зупинити. Треба зробити так, щоб вона втратила саму можливість на когось нападати. Не треба давати Путіну відійти, зберігши обличчя, треба вимазати це обличчя щонайменше в трьох видах біологічних рідин.

"Этот день мы приближали, как могли".

Сьогодні ми - вістря списа цивілізованого світу. Нас вже не впустять. Але й ми не маємо зламатися.

Російські передбачення справдилися наполовину. Наприкінці цього року розклад сил у світі зміниться докорінно. Просто в протилежний бік відносно того, як вони собі це бачили.

Источник: facebook.com

Автор: Victor Tregubov

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