Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:01
Просмотров: 31

З цього тижня сподівання на нашу перемогу перетворилося на впевненість

З цього тижня сподівання на нашу перемогу перетворилося на впевненість

З цього тижня моє сподівання на нашу перемогу - бо ми ж класні - перетворилося на впевненість.

Бо так виглядає за об'єктивними чинниками.

Фактично, ключові питання постачання в нашій війні бере на себе цивілізований світ. Зброя? Нате. Паливо? Нате. Санкції на РФ - ех, нате. Гроші? Маєте п'ять своїх річних бюджетів на оборону тільки в одному пакеті допомоги.

Ми вже можемо не боятися, що залишимося без грошей, без набоїв, без припасів. Принаймні, стратегічно - звісно, що все це не з'явиться відразу на усіх позиціях, як в ком'ютерній грі.

Але від нас зараз потрібно лише одне, хай і найголовніше - воювати. Стримати російський наступ, переозброїтися та звільнити нашу землю.

Результатом цього конфлікту стане демілітарізація, але не України, а Росії. Світ вже меншого не прийме. Від "давайте якось приведемо хулігана до тями" він вже перейшов до "давайте зробимо хуліганові ноги, як у фламінго, колінами назад". Ті, хто приймають стратегічні рішення, вже зрозуміли: Росія - сутнісний агресор, її мало просто зупинити. Треба зробити так, щоб вона втратила саму можливість на когось нападати. Не треба давати Путіну відійти, зберігши обличчя, треба вимазати це обличчя щонайменше в трьох видах біологічних рідин.

"Этот день мы приближали, как могли".

Сьогодні ми - вістря списа цивілізованого світу. Нас вже не впустять. Але й ми не маємо зламатися.

Російські передбачення справдилися наполовину. Наприкінці цього року розклад сил у світі зміниться докорінно. Просто в протилежний бік відносно того, як вони собі це бачили.

Источник: facebook.com

Автор: Victor Tregubov

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Конгресс США поддержал открытие ленд-лиза для Украины!
28.04.2022 22:06    114
Сьогодні черговий день майже безперервних обстрілів - Синєгубова
28.04.2022 21:28    155
Оперативна інформація станом на 18.00 28.04.2022 щодо російського вторгнення
28.04.2022 19:10    146
Україна може атакувати територію росії, а Байден виступить із промовою — Огляд західної преси. 28 квітня
28.04.2022 15:47    223
Бундестаг проголосовал за поставку тяжелых вооружений Украине
28.04.2022 15:30    169
Газовый террор Кремля объединяет Европу
28.04.2022 15:21    176
Польща допоможе Україні продавати товари на весь світ
28.04.2022 11:40    215
Армия РФ убила 217 детей и ранила более 393 с начала полномасштабного вторжения в Украину
28.04.2022 11:21    169
Коротко про ситуацію станом на ранок, 28 квітня - Синєгубов
28.04.2022 11:00    267
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04
28.04.2022 10:50    163
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 