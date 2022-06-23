З даху житлового будинку на Салтівці сапери зняли фугасну авіабомбу

Сьогодні сапери Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування та Головне управління ДСНС України у Харківській області здійснили операцію зі знешкодження ворожої авіабомби ФАБ-500, яка ще в березні була скинута на Харків з літака окупантів.

Снаряд влучив у дах житлової 9-типоверхівки на Північній Салтівці та застряг на її технічному поверсі. Це дуже потужна некерована фугасна бомба, яка несе 300 кг вибухової речовини. Вона здатна була зруйнувати той будинок повністю, але не спрацювала.

У березні піротехніки ДСНС дезактивували бомбу, викрутивши контактний підривник. Проте застосувати важку техніку, щоб дістати її з висоти та знешкодити повністю, не було можливості через постійні обстріли з боку окупанта. Сьогодні до проведення цієї операції були залучені спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль, автонавантажувач, піротехнічний автомобіль, важкий автокран та близько 10 саперів та рятувальників. Бомбу дістали та вивезли для подальшого знешкодження.

Агентство Телевидения Новости