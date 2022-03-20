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20.03.2022 22:05
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З гуманітарною колоною, яка прямувала з Харкова на Вовчанськ, втрачено зв’язок

З гуманітарною колоною, яка прямувала з Харкова на Вовчанськ, втрачено зв’язок

Сьогодні гуманітарна колона зі «швидких», автобусів та вантажівок прямувала у Вовчанськ: як тільки вони виїхали на тимчасово непідконтрольну нам територію – зв’язок обірвався, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов. «Зараз ми із Офісом Президента, із Віце-прем’єр-міністром Іриною Верещук намагаємося встановити місцезнаходження. Імовірно, що колона перебуває під контролем окупаційних військ. Робимо все можливе, щоб повернути наших людей», – йдеться у повідомленні.

Щодо ще одного гуманітарного коридору: відправили гуманітарні вантажі до Малої Рогані. Нас інформували про провокації, так і сталося: окупанти «зелені коридори» зірвали. Тому ухвалили рішення розвантажити допомогу в іншому місці.

Протягом дня постерігається активність ворожих військ: ті намагалися активізуватися по напрямку Дергачів, Ізюму, але вщент були розбиті нашими ЗСУ, пише Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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