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З HIMARS Україна вразила понад 400 російських цілей – Міллі

З HIMARS Україна вразила понад 400 російських цілей – Міллі

Україна вразила понад 400 російських цілей поставленими США системами HIMARS, повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

«Ми бачимо реальні й помітні переваги України у використанні цих систем. Наприклад, українці вразили понад 400 цілей за допомогою HIMARS, і вони мали руйнівний ефект», – цитує слова Міллі агенція Reuters. Він сказав про це на авіабазі Рамштайн у Німеччині після зустрічі міністрів країн-союзників США, на якій обговорювали довгострокову підтримку Україні у протидії вторгненню Росії.

За словами Міллі, вторгнення Росії в Україну є військовою невдачею, а сили Москви лише досягли «незначного тактичного успіху в різних частинах східної України».

«Поки що російські стратегічні цілі зазнали поразки», – цитує генерала агенція dpa.

17 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ЗСУ не втратили жодної ракетної установки HIMARS.

1 серпня Олексій Резніков повідомив, що чотири ракетні системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну. Він не уточнював, скільки всього установок HIMARS зараз має Україна, але станом на 23 липня їх було 12.

Джерело: radiosvoboda.org

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