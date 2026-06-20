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З кінця травня понад 150 пацієнтів з Еболою утекли з лікарень Конго через нестачу їжі

З кінця травня понад 150 пацієнтів з Еболою утекли з лікарень Конго через нестачу їжі

Про це пише (https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-19/ebola-outbreak-in-congo-hunger-forces-some-patients-to-leave-treatment-centers) Bloomberg.

Спалах Еболи вже охопив майже 900 людей, понад чверть із них померло. Водночас медики стежать за станом приблизно 6 400 людей, які могли контактувати з інфікованими.

Ці люди часто втрачають доступ до роботи, перебуваючи у лікарнях. У багатьох випадках ізольована людина є єдиним годувальником сім’ї.

Ще до спалаху Еболи постійні збройні конфлікти та міграція призвели до того, що майже 10 млн людей на сході Конго мають проблеми з доступом до їжі.

Джерело: https://t.me/babel/85346

Новости портала «Весь Харьков»

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