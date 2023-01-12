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12.01.2023 19:43
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Із масового поховання під Ізюмом залишаються не впізнаними ще 145 тіл

Із масового поховання під Ізюмом залишаються не впізнаними ще 145 тіл

Ще 145 тіл із масового захоронення під Ізюмом на Харківщині залишаються не впізнаними.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

«Залишаються не впізнаними 145 тіл. Ми припускаємо, що це місцеві мешканці. Є ж цілі родини, які загинули і могли не мати родичів в Ізюмі, чи мали родичів в інших місцях. Тому ми відбираємо зразки для досліджень у всіх людей, які вважають, що їхні рідні загинули чи зникли», – сказав Тимошко.

Він зазначив, що процес ексгумації тіл загиблих унаслідок збройної агресії рф на звільнених територіях Харківщини триває.

«З початку масштабного контрнаступу, з 7 вересня, на деокупованих територіях вилучили 918 тіл, із них 721 – це загиблі цивільні, в тому числі 25 дітей. Тридцять – це тіла, стать яких неможливо встановити через значні ушкодження. Загалом ідентифіковано 651 особу», – поінформував Тимошко.

Як повідомляв Укрінформ, після деокупації Ізюма у вересні правоохоронці виявили в лісі неподалік міста масове захоронення. З нього вилучили 451 тіло: 198 цивільних чоловіків, 212 цивільних жінок, 7 дітей і 22 військовослужбовців. Зокрема, експертизами ДНК підтверджено, що в масовому похованні знаходилося тіло дитячого письменника Володимира Вакуленка, якого загарбники застрелили. Також 28 грудня стало відомо, що керівник ізюмського осередку «Пласту» Олег Єфіменко теж був похований у лісі. Експерти підтвердили, що чоловіка катували.

Агентство Телевидения Новости

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