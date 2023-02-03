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З Міноборони звільнився за власним бажанням Олександр Лієв "услышать Крым"

З Міноборони звільнився за власним бажанням Олександр Лієв услышать Крым

З Міноборони звільнився за власним бажанням Олександр Лієв - т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки.

Цьому передував гучний скандал. Джерела повідомили, що в Лієва є російський паспорт – але в МО це не підтвердили. Нібито СБУ все перевіряла.

Але це ще не все. Шабунін з Центру протидії корупції нагадав, що за контракти на постачання зброї відповідає людина, яка в 2014 році підтримувала референдум в Криму, закликала почути кримчан та блокувала доступ ЗСУ до маяків.

Сам Лієв, звичайно, назвав то все «сфабрикованим вкидом» і у себе в ФБ довго розповідав (https://www.facebook.com/liievaleksandr/posts/pfbid02J8Mig2bZSnqVAxWhUkuKnsYw9xFAVeaXZkB2brjqUDfEv2DXwT8SZDfUa8xA8BrLl) про любов до України та пройдену на поліграфі перевірку. Але ж в мережі збереглось відео (https://www.youtube.com/watch?v=G0ZVVk2mY3Q&t=234s) від 2014 року, де Лієв тим самим ротом розповідає про референдум в Криму

Джерело: https://t.me/c/1636605494/714

Новости портала «Весь Харьков»

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