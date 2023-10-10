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Із міста Сдерот вивезли українського хлопчика

Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію - вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків ХАМАСу. Про це повідомив у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко зранку понеділка. Нині дитина перебуває під опікою посольства.

Окрім того, вдалося розшукати п'ятьох громадян, які вважалися зниклими безвісти на півдні Ізраїлю. Водночас з'явилася інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу Сектора Газа і ймовірну загибель українця в Секторі Газа. Дипвідомство перевіряє ці дані.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/17032

Новости портала «Весь Харьков»

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