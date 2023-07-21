З найбільш небезпечних населених пунктів Харківщини евакуювали родини з дітьми

Поліцейські екіпажі «Білі янголи» евакуювали родини з дітьми з найбільш небезпечних населених пунктів Харківщини.

Рішення про примусову евакуацію дітей було прийняте на координаційній нараді Харківської обласної адміністрації, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Не всі батьки погоджувалися на евакуацію дітей.

Здебільшого посилалися на те, що не можуть кинути господарство і залишити свої домівки.

Але «Білі янголи» та волонтери об’їжджали домівки, роз’яснювали батькам про необхідність обов’язкової евакуації для збереження життя та здоров’я дітей.

Протягом дня з трьох сіл вдалось вивезти понад 10 неповнолітніх, яких супроводжували члени родини.

На евакуаційних автобусах людей доставили у безпечне місце, де їм надали тимчасовий безкоштовний притулок та харчування.

Як тільки мине небезпека, родини зможуть повернутися до своїх домівок.

Агентство Телевидения Новости