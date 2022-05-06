З оточеного росіянами Маріуполя вдалося врятувати майже 500 цивільних

В ці хвилини триває наступний етап порятунку українських людей з «Азовсталі».

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак

“Ми провели черговий етап складної операції по евакуації людей з Маріуполя та «Азовсталі». Можу сказати, що нам вдалося вивезти майже 500 цивільних.

Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів та військових. Дякую за допомогу ООН”, – розповів Єрмак.

При цьому Україна не може евакуювати поранених бійців “Азову,” адже терористи не пропустят їх через фільтраційні табори, як цивільних.

На “Азовсталі” третю добу поспіль йде бій, окупанти планують зломити спротив до 9 травня.

Агентство Телевидения Новости