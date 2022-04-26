Із початку повномасштабної війни рф в Україні окупанти вбили вже 217 дітей, майже 400 зазнали поранень

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях

З початку повномасштабного вторгнення росії окупанти вбили вже 217 українських дітей. Це лише офіційні дані. Постраждалих може бути значно більше. Відомо, що 391 дитина отримала поранення, а загалом поки відомо про 608 постраждалих. Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, наголошують в Офісі генпрокурора.

Діти постраждали в таких областях:

Донецька область – 127.

Київська область – 114.

Харківська область – 93.

Чернігівська область – 66.

Херсонська область – 44.

Миколаївська область – 43.

Луганська область – 37.

Запорізька область – 27.

Сумська область – 17.

Київ – 16.

Житомирська область – 15.

Зокрема, 25 квітня російські окупанти обстріляли житлові будинки в Лимані на Донеччині. Там загинули двоє дітей 9 та 13 років.

В Офісі генпрокурора додали, що за весь час вторгнення Росія пошкодила вже 1508 закладів освіти. 102 з них повністю знищені.

ЗСУ, всі спеціальні та силові служби держави були підняті за тривогою. ворог почав інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході – українська армія дає відсіч російським військам. В екстреному режимі працює Рада національної безпеки й оборони. Запроваджено воєнний стан. Україна офіційно направила позов проти російської федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.

Зауважимо, що "друга армія світу" виявилася таким самим фейком, як і всі новини з російського телевізора. Всього за місяць окупаційні війська втратили в Україні більше особового складу і техніки, ніж за 10 років війни в Афганістані. Втрати ворога перевищують також втрати росіян в обох чеченських війнах. Крім того, втрати росії по особовому складу, танках і літаках перевищують розміри деяких інших армій світу. Відомо, що ЗСУ знищили 6 російських генералів.

Источник: 5.ua

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