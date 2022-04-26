Із початку повномасштабної війни рф в Україні окупанти вбили вже 217 дітей, майже 400 зазнали поранень
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях
З початку повномасштабного вторгнення росії окупанти вбили вже 217 українських дітей. Це лише офіційні дані. Постраждалих може бути значно більше. Відомо, що 391 дитина отримала поранення, а загалом поки відомо про 608 постраждалих. Про це інформує Офіс генерального прокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, наголошують в Офісі генпрокурора.
Діти постраждали в таких областях:
Донецька область – 127.
Київська область – 114.
Харківська область – 93.
Чернігівська область – 66.
Херсонська область – 44.
Миколаївська область – 43.
Луганська область – 37.
Запорізька область – 27.
Сумська область – 17.
Київ – 16.
Житомирська область – 15.
Зокрема, 25 квітня російські окупанти обстріляли житлові будинки в Лимані на Донеччині. Там загинули двоє дітей 9 та 13 років.
В Офісі генпрокурора додали, що за весь час вторгнення Росія пошкодила вже 1508 закладів освіти. 102 з них повністю знищені.
ЗСУ, всі спеціальні та силові служби держави були підняті за тривогою. ворог почав інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході – українська армія дає відсіч російським військам. В екстреному режимі працює Рада національної безпеки й оборони. Запроваджено воєнний стан. Україна офіційно направила позов проти російської федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.
Зауважимо, що "друга армія світу" виявилася таким самим фейком, як і всі новини з російського телевізора. Всього за місяць окупаційні війська втратили в Україні більше особового складу і техніки, ніж за 10 років війни в Афганістані. Втрати ворога перевищують також втрати росіян в обох чеченських війнах. Крім того, втрати росії по особовому складу, танках і літаках перевищують розміри деяких інших армій світу. Відомо, що ЗСУ знищили 6 російських генералів.
Источник: 5.ua