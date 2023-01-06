З початку війни СБУ ідентифікувала понад 6 тис. організаторів псевдореферендумів в окупованих районах України (ВІДЕО)

З початку повномасштабної агресії Служба безпеки встановила особи понад 6 тис. зрадників і колаборантів, які організовували фейкові референдуми в захоплених районах на півдні та сході України.

Також СБУ ініціювала застосування санкцій РНБО стосовно майже 100 підконтрольних рф «іноземних спостерігачів». Через цих «туристів» кремль намагався легалізувати проведення псевдореферендумів та їх «результати».

За даними слідства, всі викриті фігуранти сприяли проведенню незаконних заходів щодо фейкового «приєднання» окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей до складу рф.

Так, у Херсоні:

СБУ затримала представника так званої «избирательной комиссии», який агітував за «приєднання» регіону до країни-агресора.

Зловмисник обходив квартири багатоповерхівок в одному з мікрорайонів міста і закликав людей «проголосувати» за кремлівський проєкт.

На Миколаївщині:

нейтралізовано діяльність трьох російських агентів, що займалися підготовкою та популяризацією псевдоголосування.

У Донецькій області:

Служба безпеки встановила всіх представників так званої «общественной палаты «днр».

Саме вони направили «термінове звернення» до ватажка терористів Пушиліна з вимогою негайного відокремлення регіону від України з подальшим його приєднанням до рф.

У Луганській області:

СБУ ідентифікувала «депутата «лнр», який публічно підтримав направлення аналогічного «листа» до ще одного ватажка терористів Пасічника.

Ще 11 організаторів фейкового референдуму викрито в Запорізькій області. Серед них – четверо так званих голів «тервиборчкомів».

Зловмисники збирали персональні дані місцевих жителів для складання «виборчих списків» та їх направлення до окупаційної адміністрації.

У подальшому ворог використовував цю інформацію для фальсифікації результатів незаконного голосування.

За всіма викритими фактами тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до підривної діяльності на користь москви.

Наразі частина викритих ворожих поплічників переховується від правосуддя у тимчасово захоплених районах України.

Однак, СБУ знає про місця їх перебування та маршрути переміщення і проводить комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Джерело: ssu.gov.ua

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