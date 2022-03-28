З початку війни у Харкові було зруйновано 1410 об’єктів інфраструктури

Російська армія цілеспрямовано стріляє по житлових мікрорайонах. 1177 із зруйнованих будівель – це житлові багатоповерхові будинки. Також від обстрілів постраждали 53 дитсадка, 69 шкіл та 15 лікарень.

Про це сьогодні під час включення в «UKRAINE MEDIA CENTER» повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Це результат агресії російської федерації. Ми змушені переселяти людей до шкіл, дитячих садків, бомбосховищ, підвальних приміщень, на станції метро», – зазначив Ігор Терехов.

Міський голова повідомив, що Харків постійно обстрілюють із землі та повітря, але місто живе та працює.

«Вдячний волонтерам, які отримують та розвозять гуманітарну допомогу, поліції, яка їздить та розвозить допомогу до районів «нульовок», де не припиняються обстріли. Місто дуже згуртоване. Ми – волонтери, медики, рятувальники, поліція, військові та бійці тероборони – робимо одну спільну справу», – наголосив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости