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З початку вторгнення російських військ на Харківщині поліція затримала 354 зловмисники

З початку вторгнення російських військ на Харківщині поліція затримала 354 зловмисники

В порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримані 12 російських військовослужбовців, 3 посібники та 2 учасники ДРГ, 45 підозрюваних в умисному вбивстві, 18 підозрюваних у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, 3 підозрюваних у насильстві щодо працівника правоохоронного органу, 1 - за порушення правил безпеки дорожнього руху, 2 - за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, 1 - за поширення інформації про переміщення та розміщення Збройних сил України, 1 – за незаконне переправлення осіб через державний кордон, 1 - за зґвалтування, а також 265 підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, пов’язаних з незаконним поводженням зі зброєю.

Кожний факт збройних нападів рф на військові та цивільні об’єкти Харківщини ретельно документуються слідчо-оперативними групами усіх підрозділів харківської поліції.

Поліція оперативно реагує на всі повідомлення про злочини.

Якщо ви стали свідком або жертвою злочину, негайно телефонуйте 102.

Також повідомити про злочин можна за допомогою чат-боту в месенджері телеграм @Kharkiv102_bot «Служба 102 поліції Харківської області».

Джерело: https://t.me/vekha/44336

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