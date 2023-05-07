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З семи бомбардувальників було випущено 7 ракет: в Повітряних силах розповіли про нічну атаку на Україну

З семи бомбардувальників було випущено 7 ракет: в Повітряних силах розповіли про нічну атаку на Україну

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про нічний обстріл російських окупантів, коли ті з дальньої авіації запустили по Україні шість ракет Х-22, повідомляє Українська Правда.

“Із семи бомбардувальників було випущено шість ракет Х-22. Цілей вони не досягли”.

За словами Ігната, допустима похибка цих ракет є небезпечною і складає 600 метрів.

Також вночі росіяни запустили до семи авіабомб на східному напрямку та з Півночі.

Нагадаємо, сьогодня вночіросійські окупанти обстріляли Миколаївський район 5 ракетами Х-22 з авіації, пошкоджена будівля промислового підприємства.

Агентство Телевидения Новости

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