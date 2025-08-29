З великими валізами, "щоб побачити європейську культуру": що відбувається на кордоні з Польщею в перший день дозволу на виїзд чоловіків до 23 років

28 серпня у пунктах пропуску України запрацювали нові правила виїзду за кордон для чоловіків. Відповідно до Постанови Кабінету міністрів №1030 від 26 серпня 2025 року, відтепер під час воєнного стану кордон можуть перетинати громадяни чоловічої статі віком від 18 до 22 років включно

На кордоні була кореспондентка Еспресо Іра Давосир.

У пункті пропуску "Шегині" на Львівщині першими скористалися новими можливостями студенти та молоді працівники.

22-річний Олег розповів журналістам, що востаннє був за кордоном понад 10 років тому:

"Для мене це неймовірна можливість побачити європейські культури, перейняти якісь звичаї, які можна буде втілювати у нас вдома. Звісно, планую повертатися в Україну", – каже хлопець.

21-річний Святослав вирушає до Вроцлава. Каже, що завжди хотів побачити різні міста Польщі та Європи загалом. У руках – велика валіза, яка одразу привертає увагу.

"Речей там насправді небагато, я беру їх лише на тиждень-два. Це більше для зручності. Але емоції від того, що нарешті можна виїхати, – лише позитивні", – пояснює він.

Ще один подорожній зазначив, що скористався нагодою відвідати сестру, яку давно не бачив:

"Побачив, що ухвалили постанову, та й одразу зібрався. Дані в мене були оновлені, нічого не заважало. Навіть особливо нічого з собою не взяв".

У Державній прикордонній службі наголошують, що для виїзду чоловікам цієї категорії потрібно мати паспортний документ та військово-обліковий документ, у тому числі в електронній формі.

Водночас нові правила не поширюються на тих, хто обіймає визначені посади в органах державної влади, місцевого самоврядування чи державних органах – для них діють попередні обмеження.

