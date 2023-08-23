З України до Великої Британії намагалися незаконно вивезти рідкісні артефакти часів Київської Русі та Римської імперії

Митники вилучили посилку із 7 деталями холодної зброї та її оздоблення 2-12 ст.

Серед них – бронзовий наконечник від піхв меча із зображенням птаха («бутероль») та бронзова накладка, що оздоблювала меч – «триксель». Ці екземпляри можуть поповнити музейні фонди.

На жінку, яка відправляла археологічні знахідки, склали протокол про порушення митних правил.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/36579

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