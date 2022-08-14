З усіх регіонів України піротехники ДСНС найбільше працюють на Харківщині

У ДСНС України повідомили статистику розмінувань та виїздів піротехнічних підрозділів на ліквідацію вибухонебезпечних предметів.

Харківська область стабільно лідирує в цьому сумному переліку. Наразі піротехнічні підрозділи ДСНС відпрацювали на Харківщині 6399 разів. На другому місці за розмінуванням - Київщина, де піротехники спрацювали за час військового стану 4478 разів. Також багато вилучено ворожих снарядів на Чернігівщині (працювали 2828 разів) та Миколаївщині (2828).

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/38723

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