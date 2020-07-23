Із затонулого танкера Delfi стався новий витік нафтопродуктів

В Одесі зафіксували новий витік нафтопродуктів з пошкодженого під час аварії корпусу танкера Delfi, що лежить на мілині поряд із міським пляжем.

Про це 22 липня заявив у міськраді мер Одеси Геннадій Труханов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цієї ночі стався новий витік нафтопродуктів із затонулого танкера. Зараз проводяться заходи щодо підйому судна. Ще раз наголошую: наша позиція незмінна - ми не дозволимо розпилювати танкер", - зазначив міський голова.

Труханов також доручив керівникам департаменту муніципальної безпеки і департаменту екології звернутися до профільних служб Одеського морського порту - "встановити додаткові бонові загородження довкола аварійного танкера".

У пресслужбі мерії уточнили, що 22 липня в районі аварії танкера працювала виїзна комісія, члени якої склали акт про витік пального з судна.

Варто зазначити, що витоки нафтопродуктів із пошкодженого корпусу танкера фахівці департаменту екології міськради та інспектори Держекоінспекції в Одеській області фіксували та документували й раніше. Зокрема, у червні та липні сталися витоки нафтопродуктів. Останнє забруднення ділянки моря поряд з міським пляжем було локалізовано 16 липня силами судновласника.

За даними департаменту екології мерії, результати аналізу проб морської води в районі пляжу "Дельфін" цього дня показали перевищення гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів у 5 разів.

Збитки, заподіяні довкіллю внаслідок попередніх витікань нафтопродуктів з танкера, підраховують також працівники Державної екологічної інспекції в Одеській області. Станом на 8 липня орієнтовний розмір збитків оцінено в 15,2 тис. дол. (410 тис. грн).

Комісія з ТЕБ і НС Одеської міськради ухвалила рішення про закриття для купання пляжу "Дельфін" внаслідок чергового витоку палива з танкера Delfi, який лежить на мілині.

Під час робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський визначив термін підняття танкера з мілини не пізніше 20 липня.

Оскільки судновласник зірвав термін, голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций звернувся 22 липня до Кабміну з проханням - визнати ситуацію навколо танкера Delfi надзвичайною. І запропонував надати повноваження Адміністрації морських портів України примусово прибрати танкер за спрощеною процедурою. За його словами, "20 липня минув граничний термін, відведений капітаном морського порту Одеси Кирилом Цюпком для підйому та віддалення аварійного танкера. Судновласник просить продовжити ці строки до 10 серпня".

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, що перебував в акваторії порту "Південний". Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали.

Источник: ukrinform.ua

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