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За 50 днів від вторгнення рф з України виїхали майже п'ять мільйонів осіб - ООН

За 50 днів від вторгнення рф з України виїхали майже пять мільйонів осіб - ООН

Майже п’ять мільйонів людей виїхали з України за 50 днів від початку вторгнення росії.

Про це передає Укрінформ із посиланням на Агентство ООН у справах біженців.

Нова статистика, опублікована 14 квітня УВКБ ООН, показує, що 4 736 471 українець залишив країну через війну, що майже на 80 тисяч більше, ніж напередодні.

В ООН повідомили, що 90 відсотків тих, хто втік від війни, становлять жінки і діти, оскільки чоловікам призовного віку заборонено залишати Україну.

Нагадаємо: 5 квітня ООН заявила, що через війну в Україні внутрішньо переміщені – близько 7,1 мільйона людей.

Польща, яка прийняла приблизно 2,69 мільйона біженців, була основним пунктом призначення для тих, хто перетинає кордон. Наступною є Румунія з приблизно 716,7 тисячі людей, які прибули на її територію.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді раніше назвав хвилю біженців з України «найбільшою міграційною кризою в Європі з часів Другої світової війни».

Источник: ukrinform.ua

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