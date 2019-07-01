Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:50
Просмотров: 82

За брехню - до відповідальності, – заява прес-служби Арсенія Яценюка

За брехню - до відповідальності, – заява прес-служби Арсенія Яценюка

За брехню та її розповсюдження має і буде неминуче наступати відповідальність у визначений законом спосіб

Про це заявили у прес-службі Арсенія Яценюка, коментуючи появу у мережі інтернет чергових інформаційних провокацій на тему проекту "Стіна".

Зокрема, у прес-службі зазначили, що неодноразово суди викривали інформаційних провокаторів.

Одним із них є такий собі Шнайдер. У грудні минулого року суд визнав, що Шнайдер у себе на ФБ розповсюдив брехню начебто Арсеній Яценюк "живе у шикарному будинку на березі океану" і "вивів з України за кордон мільярди". Суд зобов’язав цю особу спростувати неправду.

Прес-служба заявляє, що днями Шнайдер знову розповсюдив провокативну інформацію з метою диcкредитувати проект "Стіна" і особисто Арсенія Яценюка. І він знову потрапить до суду. Програвши один раз – він програє ще раз.

Також відповідний судовий позов отримає Ірина Угрюмова за розповсюдження брехливої інформації у ФБ про те, що родина Арсенія Яценюка проживає за межами України та володіє незаконними статками.

Варто звернути увагу на те, що "вуха Москви" буквально стирчать на сайтах, які "вентилятором" розкинули брехливі публікації по інтернету. Досить звернути увагу на текст на одному з "інтернет-бачків", де ясно і очевидно, що слово пост перекладений з російської як "посада", хоча йшлося про пост у ФБ (див. скріншот). Показово, що відпрацьовуючи роками гроші ФСБ, провокатори навіть не навчилися робити грамотні переклади, чим видають своїх господарів і замовників.

За брехню - до відповідальності, – заява прес-служби Арсенія Яценюка

"Ці брехливі потвори не знають меж, раз за разом видаючи інформаційну отруту, повторюючи однакові мантри, змушуючи людей мимоволі приймати брехню, як правду. Ми знову наголошуємо на тому, що Арсеній Яценюк проживає і працює в Україні. Його дружина Терезія працює психологом у державній лікарні у Києві. Батьки проживають у Чернівцях. Паспортів іноземних держав не мають", - заявили у прес-службі.

Водночас, прес-служба звернеться до адміністрації ФБ із вимогою заблокувати згаданих провокаторів.

За брехню - до відповідальності, – заява прес-служби Арсенія Яценюка

За брехню - до відповідальності, – заява прес-служби Арсенія Яценюка

За брехню - до відповідальності, – заява прес-служби Арсенія Яценюка

За брехню - до відповідальності, – заява прес-служби Арсенія Яценюка

За брехню - до відповідальності, – заява прес-служби Арсенія Яценюка

За брехню - до відповідальності, – заява прес-служби Арсенія Яценюка

За брехню - до відповідальності, – заява прес-служби Арсенія Яценюка

За брехню - до відповідальності, – заява прес-служби Арсенія Яценюка

За брехню - до відповідальності, – заява прес-служби Арсенія Яценюка

За брехню - до відповідальності, – заява прес-служби Арсенія Яценюка

За брехню - до відповідальності, – заява прес-служби Арсенія Яценюка

За брехню - до відповідальності, – заява прес-служби Арсенія Яценюка

За брехню - до відповідальності, – заява прес-служби Арсенія Яценюка

За брехню - до відповідальності, – заява прес-служби Арсенія Яценюка

За брехню - до відповідальності, – заява прес-служби Арсенія Яценюка

Источник: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

США подтягивают к Ирану эскадрилью новейших боевых самолетов
Сегодня 10:11    41
"100 ОЧЕЙ": у Києві роблять безкоштовні операції тим, хто втратив зір на Донбасі
Сегодня 08:57    61
Словакия разоблачила деятельность российских спецслужб: что известно
Сегодня 08:39    109
Путин использовал G-20 как медиаплощадку для трансляции фейков
Сегодня 08:00    147
В Польше отметили важность помнить о российской агрессии в Украине
Сегодня 06:23    79
Отвод войск на Донбассе: как это было у Станицы Луганской. ВИДЕО
30.06.2019 09:39    186
Турцию втягивают в войну. Асадиты и турки обменялись военными ударами
30.06.2019 09:15    167
«Социологи на стороне врага»: эксперт указал на манипуляцию в соцопросах по Донбассу
30.06.2019 06:44    227
Волкер прокоментував пропозицію Росії "звільнити" українських моряків: "Це була пастка"
30.06.2019 06:32    292
Російська пастка та наша відповідь (ДОКУМЕНТЫ)
29.06.2019 08:56    207
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 