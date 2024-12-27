За добу двоє людей загинули, п’ятеро дістали поранень: поліція Харківщини задокументувала наслідки обстрілів

Поліцейські здійснили 8 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 7 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації.

Загалом внаслідок злочинних дій окупантів пошкоджено 37 об’єктів цивільної інфраструктури, повідомляє поліція Харківської області.

Російський FPV-дрон завдав удару по селищу Дворічна Куп’янського району. Дістала поранення цивільна жінка.Куп’янськ ворожі війська обстріляли з РСЗВ «Град». Пошкоджено будівлю приватного підприємства, паркан.

В селищі Слатине Харківського району внаслідок влучання трьох російських КАБів загинув цивільний чоловік. Дістали поранення ще двоє чоловіків. Пошкоджено приміщення фермерського господарства, багатоквартирні та приватні будинки, господарчі споруди, спецтехніка.

Під ударами КАБів перебувало місто Золочів Богодухівського району. 26 грудня армія рф тричі обстріляла місто. Внаслідок порушення законів та звичаїв війни з боку країни-терориста загинув цивільний чоловік. Ще один чоловік та жінка дістали поранень. Зруйновано та пошкоджено 15 приватних будинків, об’єкт цивільної інфраструктури, приміщення сільгосппідприємства, сільгосптехніка, господарчі споруди, газо- та енергомережі, 7 цивільних автомобілів.

Рашисти продовжують обстрілювати Харків. Вчора внаслідок падіння російського БпЛА «Молнія» пошкоджено багатоповерховий будинок, 3 автомобілі, магазин.

Агентство Телевидения Новости