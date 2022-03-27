За добу обстрілів окупантами селища Оскіл загинули 7 людей, 5 – поранені

Сьогодні військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл селища Оскіл Ізюмського району. Внаслідок цього пошкоджено будинок, загинуло 4 особи, серед них – 7-річний хлопчик. Крім того, поранення отримала 4-річна дитина. Про це розповіли в прокуратурі Харківської області.

Також в інших частинах селища під час обстрілів загинули ще 3 людини, серед яких – 16-річний хлопець. Чотири особи отримали поранення.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости