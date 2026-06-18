За добу окупанти обстріляли 11 населених пунктів Харківщини

Упродовж доби російські війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.

Між селом Білий Колодязь та селом Новоолександрівка Вовчанської громади постраждав 64-річний чоловік; у селі Глушківка Курилівської громади зазнав поранень 18-річний чоловік; у селищі Шевченкове зазнали гострої реакції на стрес жінки 67 і 46 років.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою в селі Байрак Балаклійської громади постраждав 42-річний чоловік.

Окупанти активно застосовували по Харківщині різні види озброєння:

▪️3 КАБ;▪️3 БпЛА типу «Герань-2»;▪️6 БпЛА типу «Молнія»;▪️3 fpv-дрони;▪️11 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Богодухівському районі пошкоджено навчальний заклад, двоквартирний будинок (селище Золочів), 3 приватні будинки, електромережі (село Писарівка), 3 приватні будинки (село Одноробівка), багатоквартирний будинок, 2 приватні будинки (село Клинова-Новоселівка), приватний будинок (село Братениця);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги (село Підсереднє), електромережі (селище Приколотне), господарчі споруди (селище Шевченкове);

▪️у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (село Безруки);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (село Новий Бурлук).

Агентство Телевидения Новости