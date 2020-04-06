Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:11
Просмотров: 43

За добу в Україну повернулося майже 11 тисяч українців

За добу в Україну повернулося майже 11 тисяч українців

Упродовж минулої доби прикордонники здійснили понад 17,8 тис. контрольних операцій.

На в’їзд в Україну оформлено майже 11 тис. наших співвітчизників.

Зранку в пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає. Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибуло майже 5,2 тис. осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС.

Крім того, упродовж доби Україну залишили понад 5,1 тис. осіб, у тому числі майже 2 тис. іноземців.

4 квітня прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я 12,6 тис. осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на Covid-19 не виявлено. Також встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки. Крім того, минулої доби у пунктах пропуску виявлено 3 порушників правил карантину, про що повідомлено співробітників поліції.

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На знак подяки українським лікарям в Неаполі місцеві жителі включили "Дикі танці" Руслани
Сегодня 09:19    28
НБУ настоятельно рекомендует банкам не платить дивиденды
Сегодня 09:01    73
Посилення карантину: в Запоріжжі відмовилися зупиняти рух громадського транспорту
Сегодня 08:51    64
Командування Медичних сил про епідеміологічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 5 квітня
Сегодня 08:32    59
На ринку праці скорочується кількість вакансій — НБУ
Сегодня 08:14    82
Автобусы в Харькове будут работать только в режиме "экспресс"
Сегодня 08:09    217
Віктор Ляшко: Якщо динаміка росту захворюваності буде розтягнута в часі, ми зможемо запобігти одночасному надходженню важкохворих у відділення інтенсивної терапії
Сегодня 08:05    68
Настоятель Києво-Печерської лаври захворів коронавірусом: що відомо
Сегодня 07:10    144
В Україні запустили онлайн-тест на симптоми коронавірусу
Сегодня 06:52    183
Неоплачувана відпустка чи дистанційна робота: як урегулювати трудові відносини
Сегодня 06:43    126
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 