За два дні харківські патрульні затримали більш ніж 50 нетверезих водіїв

За минулі вихідні, 5 та 6 серпня, харківські патрульні опрацювали 677 викликів.

Патрульні виявили 51 водія з ознаками сп’яніння та п’ять осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

Протягом двох вихідних патрульні склали 434 постанови, з яких 380 – за порушення ПДР.

Також інспектори притягнули до відповідальності 24 пішоходів за порушення ними ПДР.

Агентство Телевидения Новости