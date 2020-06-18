За фактом можливого перевищення службових повноважень поліцейським під час затримання правопорушника призначено службове розслідування - Андрій Крищенко

Його результати будуть передані до Державного бюро розслідувань для прийняття рішення. Поліцейського на час його проведення відсторонено.

Сьогодні під час проведення масових заходів у центрі столиці поліцейські за протиправні дії щодо учасників акції затримали 15 осіб.

При цьому під час затримання чоловіка, який використав сльозогінний газ, один із поліцейських застосував силу.

«За фактом можливого перевищення службових повноважень призначено службове розслідування. Його результати будуть передані до ДБР для надання правової оцінки діям поліцейського. Поліцейського на час його проведення відсторонено», - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Відділ комунікації поліції Києва

Источник: npu.gov.ua

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