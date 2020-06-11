За фактом порушення карантинних обмежень у Хмельницькому поліцейські склали адміністративні протоколи на власника та відвідувачів кафе

Адміністративні матеріали, складені за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, будуть направлені на розгляд суду.

Всупереч карантинним обмеженням щодо діяльності кафе (окрім терас) власник закладу відновив роботу, а відтак обслуговував відвідувачів.

У результаті проведеної перевірки поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) на власника кафе та відвідувачів, зокрема – Президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета та Хмельницького міського голову Олександра Симчишина.

Нагадаємо: порушення правил щодо карантину людей тягне за собою накладення штрафу на громадян – від 17 000 до 34 000 гривень.

Управління комунікації Національної поліції України

Источник: npu.gov.ua

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