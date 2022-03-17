За кордон – на гумових човнах: ДБР та прикордонники затримали трьох нелегалів

З початку березня співробітники ДБР, діючи спільно з прикордонниками, вже недопустили незаконний перетин кордону 1109 особами – чоловіками категорії 18–60 років, виїзд яких тимчасово обмежений.

Так, 16 березня працівники ДБР спільно з прикордонниками та Нацполіцією виявили двох українських громадян, які намагались незаконно переправитись до Молдови на гумовому човні. Таким чином вони хотіли уникнути законного призову на військову службу.

Чоловіки звернулись до громадянина Молдови, який мав переправити їх через Дністер. Останній оцінив свої послуги у $14 000. Громадянина Молдови затримано, а кошти вилучено.

Стосовно українців складено адмінпротоколи. Після після завершення досудових дій їх буде передано Могилів-Подільський РТЦК та СП для забезпечення призову на військову службу.

Агентство Телевидения Новости