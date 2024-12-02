За листопад у Харкові через обстріли було пошкоджено 199 житлових будинків

З 26 обстрілів, які Харків пережив за листопад, 14 мали прямі руйнівні наслідки для житлового фонду.

Було пошкоджено 199 житлових будинків, повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Вибито 3248 вікон, пошкоджено 28 покрівель у будинках.

Станом на цей час комунальники встигли закрити майже всі квартирні вікна, всі вікна у місцях загального користування, 67% балконів та відремонтувати половину пошкоджених покрівель, зазначив Терехов.

Для ліквідації наслідків російських ударів комунальні підприємства міста залучали до 450 своїх фахівців та до 50 одиниць техніки.

Агентство Телевидения Новости