За листопад у Харкові через обстріли було пошкоджено 199 житлових будинків
З 26 обстрілів, які Харків пережив за листопад, 14 мали прямі руйнівні наслідки для житлового фонду.
Було пошкоджено 199 житлових будинків, повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
Вибито 3248 вікон, пошкоджено 28 покрівель у будинках.
Станом на цей час комунальники встигли закрити майже всі квартирні вікна, всі вікна у місцях загального користування, 67% балконів та відремонтувати половину пошкоджених покрівель, зазначив Терехов.
Для ліквідації наслідків російських ударів комунальні підприємства міста залучали до 450 своїх фахівців та до 50 одиниць техніки.